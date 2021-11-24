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Son dakika haberleri! Altay'dan Akçaabatlı çocuklara örnek yardım

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Son dakika haberleri! Altay'dan Akçaabatlı çocuklara örnek yardım

Son dakika haberi: SÜPER Lig'deki İzmir temsilcilerinden Altay yönetimi, sezonun 6'ncı haftadaki Çaykur Rizespor deplasmanında rakip futbolcu Fabricio Baiano'nun sakatlandığı pozisyonda gol şansına rağmen topu taca atarak Fair-Play örneği gösteren Erhan Çelenk'in doğduğu ilçede bulunan 4 okula 24 Kasım...

SÜPER Lig'deki İzmir temsilcilerinden Altay yönetimi, sezonun 6'ncı haftadaki Çaykur Rize spor deplasmanında rakip futbolcu Fabricio Baiano'nun sakatlandığı pozisyonda gol şansına rağmen topu taca atarak Fair-Play örneği gösteren Erhan Çelenk'in doğduğu ilçede bulunan 4 okula 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla spor malzemesi yardımı yaptı. 1914 adet malzeme, Erhan Çelenk'in Trabzon Akçaabat'taki çocukluk arkadaşı eski futbolcu Harun Topaloğlu'nun öğretmenlik yaptığı Çayırbağı İmam Hatip Ortaokulu, Haçkalı Baba İmam Hatip Ortaokulu, Çayırbağı Ortaokulu ve Çamlıca Ortaokulu'nda öğrencilerle buluştu.

Üzerlerine Altay formalarını giyen, okul bahçesinde doyasıya futbol oynayan öğrenciler, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Altay'a teşekkür etti. Başkan Özgür Ekmekçioğlu, "Altay felsefesini benimseyen ve bu kültürü ortaya koyabilen futbolcularımız olduğu için çok mutluyum. Erhan Çelenk'in saha içinde yaptığı güzel davranışı 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde taçlandırmak da gurur verici. Çocuklarımız adına öğretmenlerimize teşekkür ederiz" dedi.


Son dakika haberleri! Altay'dan Akçaabatlı çocuklara örnek yardım

Son dakika haberleri! Altay'dan Akçaabatlı çocuklara örnek yardım

Son dakika haberleri! Altay'dan Akçaabatlı çocuklara örnek yardım

Son dakika haberleri! Altay'dan Akçaabatlı çocuklara örnek yardım

Son dakika haberleri! Altay'dan Akçaabatlı çocuklara örnek yardım

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