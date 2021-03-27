Bakan Selçuk: "Ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için SYDV'lere 183,2 milyon kaynak aktardık"
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Bakan Selçuk: "Ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için SYDV'lere 183,2 milyon kaynak aktardık"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Bakan Selçuk: 'Ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için SYDV'lere 183,2 milyon kaynak aktardık'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ramazan ayı öncesinde temel gıda gereksinimleri için kullanılmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) toplam 183,2 milyon kaynak aktarıldığını açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ramazan ayı öncesinde temel gıda gereksinimleri için kullanılmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) toplam 183,2 milyon kaynak aktarıldığını açıkladı.

SYDV tarafından ulaştırılan yardımlara ilişkin bilgi veren Selçuk, "Her il ve ilçede kurulu bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca, muhtaç hanelerin ihtiyaçlarının karşılanması için yıl boyunca ayni ve nakdi olarak gıda yardımı yapıyoruz. Buna ek olarak her yıl Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde de ihtiyaç sahibi ailelerin temel gıda ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik birer periyodik pay tutarında ilave kaynak aktarıyoruz" dedi.

Gıda yardımı yapılması için gönderilen kaynağın Ramazan ayı öncesinde ulaştırılması için gerekli tedbirlerin alındığını belirten Bakan Selçuk, bu kapsamda SYDV'lere toplam 183,2 milyon tutarında kaynak aktardıklarını kaydetti.

Selçuk, aktarılan paranın, ihtiyaç sahiplerine hızlı bir şekilde ulaştırılması için SYDV'lerin titiz bir çalışma yürüttüklerini ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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