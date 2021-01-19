Son dakika haberi | Yılport Samsunspor, Jugurtha Hamroun'u kadrosuna kattı

Son dakika gelişmesine göre TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor takımında forma giyen Jugurtha Hamroun'u transfer etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor takımında forma giyen Jugurtha Hamroun'u transfer etti.

Samsunspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre 31 yaşındaki Cezayirli sol kanat oyuncusu Hamroun ile sezon sonuna kadar resmi sözleşme imzalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün