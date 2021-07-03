Son dakika haberi: Yatırımcı rehberi (3)
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Son dakika haberi: Yatırımcı rehberi (3)

Son dakika haberi: Yatırımcı rehberi (3)
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberler: Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,08, değer kazanırken, BES fonları ise yüzde 0,30 değer kaybetti.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,08, değer kazanırken, BES fonları ise yüzde 0,30 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,34 ile "Para Piyasası Fonları" en çok gerileyen ise yüzde 0,84 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 0,33 ile "Para Piyasası Fonları" iken bu fonlar arasında da en fazla yüzde 1,48 ile "Hisse Senedi Fonları" geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ

Yatırım Fonları0,08339190148
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,2772656
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,2330219
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-0,7674866
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,00803743
Yatırım Fonları - Katılım Fonları-0,03382711
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-0,8413013
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,3432320
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ

Emeklilik Fonları (BES)-0,3025487167
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,03523121
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-0,05523
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-1,4828127
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-0,121113675
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları-0,6328226
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-0,8015015
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,3315150

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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