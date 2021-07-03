Son dakika haberi: Yatırımcı rehberi (3)

Son dakika haberler: Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,08, değer kazanırken, BES fonları ise yüzde 0,30 değer kaybetti.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,08, değer kazanırken, BES fonları ise yüzde 0,30 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,34 ile "Para Piyasası Fonları" en çok gerileyen ise yüzde 0,84 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 0,33 ile "Para Piyasası Fonları" iken bu fonlar arasında da en fazla yüzde 1,48 ile "Hisse Senedi Fonları" geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle: