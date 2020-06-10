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Son dakika haberi! Ünlüleri giydiren Rimena modacısı Dalmış, korona sürecinde modayı değerlendirdi

Son dakika gelişmesine göre Türkiye'de birçok Tv dizi, ünlü sanatçı ve model tarafından tercih edilen Rimena Giyim tasarımcısı Abdulselam Dalmış, sektörü değerlendirdi.

Son dakika haberi! Ünlüleri giydiren Rimena modacısı Dalmış, korona sürecinde modayı değerlendirdi
10.06.2020 11:23 | Son Güncelleme: 10.06.2020 11:27

Türkiye'de birçok Tv dizi, ünlü sanatçı ve model tarafından tercih edilen Rimena Giyim tasarımcısı Abdulselam Dalmış, sektörü değerlendirdi.

Türk dizilerinin kıyafet üreticisi olarak bilinen ve birçok ünlü sanatçı ve modele kıyafet üreten Rimena Giyim, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Kovid-19) salgın sonrası hayatın normale dönmesiyle alışveriş e-ticaret sektörü büyük ölçüde ilgi gördü. Ünlü manken Çağla Şikel, sunucu Bircan Bali ve Çukur Dizisi ile tanınan oyuncu Damla Sönmez'in de aralarında bulunduğu birçok ünlü ismin kıyafetlerini tasarlayan ve Türkiye'de yayınlanan birçok dizinin kostüm sponsor danışmanlığını üstlenen Rimena giyim firması başarılı modacısı Abdulselam Dalmış, korona virüs sonrası olumlu yönde etki yaptığı nadir sektörler arasında e-ticaret sektörünün de bulunduğunu söyledi. Dalmış, Rimena Giyim satışlarının verilerine göre, korona virüsün e-ticaret sektörüne etkisini gözler önüne serdi. Salgın süreci sonrası internet üzerinden yapılan satışlarının yüzde 50 oranında artış gösterdiğini söyledi. Ülkemizin korona virüs salgını karşısında aldığı önlemler neticesinde Kovid-19 tablosunda iyileşen hastaların sayısının giderek artmasına karşın sayısının giderek azalmasının salgında iyileşme sürecine girildiğini dile getiren Dalmış, korona yasaklarının ardından Türkiye'nin tekstilde özellikle giyim sektöründe, dünyada en avantajlı ülke haline geldiğini ifade etti. Modacı Dalmış, "Giyim konusunda insanlar şeffaf kargo tercih ettikleri için ürünü almadan önce kargo poşetinde ne olduğunu görerek ödeme yaptıkları için satışlarda bayağı arttı. Salgın öncesi döneme göre şu anki hayat normale dönmesiyle internet satışlarımızda yüzde 50 oranında bir artış görülüyor. Satış rakamlarındaki yükseliş bizi mutlu ediyor. Ülkemizin kalkınması için gayret etmemiz gerekiyor.

Sadece yurt içinden değil, yurt dışından da birçok sipariş aldıklarını belirten Rimena Giyim tasarımcısı, ülkeler arası lojistik sorunları yüzünden yurt dışı siparişlerin teslimatında ufak çaplı sorun yaşandı. Ancak umutluyuz ülkemiz çok başarılı hep doğru adımlar atarak daha iyi olacaktır" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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