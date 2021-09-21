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Son dakika haberi... Ünlü Yatırım Holding, yatırım bankası kurmak için BDDK'ya başvurdu

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Ünlü Yatırım Holding, yatırım bankası kurmak için BDDK'ya başvurdu

Son dakika gündem haberine göre Ünlü Yatırım Holding AŞ, yatırım bankası kurulması için gerekli izinlerin alınması amacıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) başvurdu.

Ünlü Yatırım Holding AŞ, yatırım bankası kurulması için gerekli izinlerin alınması amacıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) başvurdu.

Ünlü Yatırım Holding AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasına göre, şirketin dünkü yönetim kurulu kararı çerçevesinde, 299 milyon 999 bin 996 TL tutarında, sermayesine yüzde 99,9996 oranında iştirak edilecek olan 300 milyon TL sermayeli yatırım bankasının kurulması için gerekli izinlerin alınması amacıyla dün BDDK'ya başvuru yapıldı.

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Son Dakika Haberleri
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