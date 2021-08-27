Son dakika haberi: Tümbüldek'e 300 yataklı otel yatırımı

Son dakika haber: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Mustafakemalpaşa'nın termal turizm merkezi olan Tümbüldek Kaplıcalar Bölgesi'ne otel yapılması için harekete geçti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Mustafakemalpaşa'nın termal turizm merkezi olan Tümbüldek Kaplıcalar Bölgesi'ne otel yapılması için harekete geçti.

Yerli ve yabancı yatırımcılara yönelik tahsis duyurusunda teklif verme süresi 15 Eylül olarak belirlendi. Henüz yeterli yatırımları alamadığı için çok faydalı suları olmasına rağmen gelişmiş termal tesisleri bulunmayan bölgede, toplam 300 yataklı otel projesi için bakanlıktın çağrı yapıldı.

İlçeye 6 kilometre mesafedeki kırsal Derekadı Mahallesi'nde orman sınırları içinde yer alan toplam 175 bin metrekarelik iki parselde 0,30 emsalle 150'şer yataklı, 5'er katlı iki otel yapılması planlanıyor.

Plan kararı 'turizm tesis alanı' olarak geçen yatırım için arazi tahsis süresi ise 49 yıl olarak belirlendi.

Turizm Tesislerinin Niteliklerine Dair Yönetmelik kapsamında tesisin tür ve sınıfı belirlenerek müracaat edilecek.

1 ve 2 no'lu özel parsellerde yapılması amaçlanan 5 yıldızlı otel için 33 milyon 75 bin TL, 4 yıldızlı otel için 22 milyon 856 bin TL ve 3 yıldızlı otel içinse 16 milyon 949 bin TL'lik yatırım maliyeti öngörülüyor.

Girişimcilerin 15 Eylül 2021 günü saat 16: 30'a kadar yatırım için başvurabilecekleri duyuruldu.

Ön izin yükümlülüklerini yerine getirerek 'Turizm Yatırımı Belgesi' alan girişimci adına Bakanlık Arazi Tahsis Komisyonu kararı ile kesin tahsis yapılacak.

Yerleşmede mevcut bulunan içme-kullanma suyu, kanalizasyon elektrifikasyon, telekomünikasyon vb. kentsel altyapı hizmetlerinden yararlanılacak. İhtiyaca cevap vermeyen veya yenilenmesi gereken kentsel altyapı hizmetleri belediye, ilgili kamu kurumları ve/veya yatırımcılar tarafından yapılacak veya gerekli maddi katkı sağlanacak.

Tahsise konu parseller üzerinde konaklama tesisi ile birlikte termal tesis yapılması halinde ise her türlü jeotermal faaliyet için; 13.06.2007 tarih 26551 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri uygulanacak. 24.07.2001 tarih ve 24472 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve Sağlık Bakanlığı'nca yürütülen Kaplıcalar Yönetmeliğinde öngörülen işlemler yerine getirilerek gerekli tesis ve işletme izinleri alınacak. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı