Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Özkaldı'dan su tasarrufu çağrısı Açıklaması

Son dakika haber... Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, "Akan suyumuzun her damlasını çok bilinçli ve verimli kullanmak zorundayız." dedi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, "Akan suyumuzun her damlasını çok bilinçli ve verimli kullanmak zorundayız." dedi.

"Suyun Gücü Milletle Buluşuyor Toplu Açılış Töreni" için Bolu'nun Gerede ilçesine gelen Özkaldı, programın ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Gerede'deki bu çalışmalarla Ankara'nın 2050 yılına kadar su ihtiyacının karşılanacağını hatırlatan Özkaldı, "İkinci tesis Gerede ilçesi ve Organize Sanayi Bölgesinin atık sularının arıtılması için yaptığımız Atık Su Arıtma Tesisi. Maliyeti de yaklaşık 40 milyon lira. Yine burada Işıklı Regülatör Havzası Atık Su Toplama Kolektör Hattı'nı yaptık. O da yaklaşık 20 milyon lira. Böylelikle bu yatırımların açılışı gerçekleşmiş oldu." diye konuştu.

Tekke Barajı'nın tamamlanmak üzere olduğunu vurgulayan Özkaldı, projeyi gelecek yıl hizmete açmayı planladıklarını dile getirdi.

Barajın hizmete girmesiyle yaklaşık 15 bin 500 hektar tarım alanının suya kavuşacağını hatırlatan Özkaldı, şöyle devam etti:

"Bu barajımız sadece sulama maksatlı değil, içme suyu maksadı da var. Gerede, Dörtdivan ve Yeniçağa ilçemizin içme suyu yine bu barajdan karşılanacak. Su zengini bir ülke olmadığımızı her platformda söylüyoruz. Su stresi yaşayan bir ülkeyiz. Akan suyumuzun her damlasını çok bilinçli ve verimli kullanmak zorundayız. Tarımda dönüşüm süreci yaşıyoruz. Eski sulama sistemlerini artık terk ediyoruz. Onun yerine borulu, basınçlı daha az su tüketen sistemlere geçtik. Eskiden yapılmış sulama sistemlerini bile imkanlar dahilinde yeniliyoruz. İçme suyu tesislerimizde de belediyelerimizde büyük kayıp kaçak olan illerimizde bunları önleyici tedbirler almak zorundayız. Belediyelerimize bu yönde tavsiyelerimiz oluyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz