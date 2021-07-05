Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Özkaldı'dan su tasarrufu çağrısı Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Özkaldı'dan su tasarrufu çağrısı Açıklaması

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Özkaldı'dan su tasarrufu çağrısı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Ekonomi

Son dakika haber... Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, "Akan suyumuzun her damlasını çok bilinçli ve verimli kullanmak zorundayız." dedi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, "Akan suyumuzun her damlasını çok bilinçli ve verimli kullanmak zorundayız." dedi.

"Suyun Gücü Milletle Buluşuyor Toplu Açılış Töreni" için Bolu'nun Gerede ilçesine gelen Özkaldı, programın ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Gerede'deki bu çalışmalarla Ankara'nın 2050 yılına kadar su ihtiyacının karşılanacağını hatırlatan Özkaldı, "İkinci tesis Gerede ilçesi ve Organize Sanayi Bölgesinin atık sularının arıtılması için yaptığımız Atık Su Arıtma Tesisi. Maliyeti de yaklaşık 40 milyon lira. Yine burada Işıklı Regülatör Havzası Atık Su Toplama Kolektör Hattı'nı yaptık. O da yaklaşık 20 milyon lira. Böylelikle bu yatırımların açılışı gerçekleşmiş oldu." diye konuştu.

Tekke Barajı'nın tamamlanmak üzere olduğunu vurgulayan Özkaldı, projeyi gelecek yıl hizmete açmayı planladıklarını dile getirdi.

Barajın hizmete girmesiyle yaklaşık 15 bin 500 hektar tarım alanının suya kavuşacağını hatırlatan Özkaldı, şöyle devam etti:

"Bu barajımız sadece sulama maksatlı değil, içme suyu maksadı da var. Gerede, Dörtdivan ve Yeniçağa ilçemizin içme suyu yine bu barajdan karşılanacak. Su zengini bir ülke olmadığımızı her platformda söylüyoruz. Su stresi yaşayan bir ülkeyiz. Akan suyumuzun her damlasını çok bilinçli ve verimli kullanmak zorundayız. Tarımda dönüşüm süreci yaşıyoruz. Eski sulama sistemlerini artık terk ediyoruz. Onun yerine borulu, basınçlı daha az su tüketen sistemlere geçtik. Eskiden yapılmış sulama sistemlerini bile imkanlar dahilinde yeniliyoruz. İçme suyu tesislerimizde de belediyelerimizde büyük kayıp kaçak olan illerimizde bunları önleyici tedbirler almak zorundayız. Belediyelerimize bu yönde tavsiyelerimiz oluyor."

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Özkaldı'dan su tasarrufu çağrısı Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ersin Tatar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mehmet Kasapoğlu
Magazin Şevval Sam Ajda Pekkan Kartal Tibet Şeyma Subaşı
Spor Fatih Terim Metin Oktay Cüneyt Çakır Ahmet Ağaoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Özkaldı'dan su tasarrufu çağrısı Açıklaması - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 19:19:49. #1.16#

title