Son dakika haberi: Şuhut Belediye Hisarspor kazanmasını bildi

KARŞIYAKA, İZMİR (İHA) - Afyonkarahisar Süper Amatör Ligi 19. haftasında Şuhut Belediye Hisarspor sahasında Karşıyaka Spor'u ağırladı. Karşılaşmada Şuhut Belediye Hisarspor rakibini 6-3 mağlup etti.

Maça hızlı başlayan Şuhut Belediye Hisarspor, Hasan Keskin'in 7. dakikadaki golüyle öne geçti. Karşıyaka Spor 14. dakikada Oğuzhan Yenginol'ün golüyle beraberliği yakaladı. 26. dakikada yine sahneye çıkan Oğuzhan Yenginol kendisinin ve takımının 2. golünü kaydederek yeşil beyazlar karşısında üstünlük kurdu. 43. dakikada bu sefer Şuhut Belediye Hisarspor Halil Ergin'in golüyle beraberliği yakaladı. Maçın ilk yarısı 2-2 sona erdi.

İkinci yarıda rakibi karşısında üstünlük kurmayı başaran Şuhut Belediye Hisarspor sahadan 6-3 galip ayrıldı. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı - Spor