Son dakika haberleri: Sivasspor'da Sefa Yılmaz an meselesi!

Bir son dakika haberine göre DG Sivasspor'un, en son Gençlerbirliği forması giyen 31 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Sefa Yılmaz transferinde mutlu sona ulaşması çok yakın.