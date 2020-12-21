Son dakika haberi | Real Madrid, deplasmanda kazandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi | Real Madrid, deplasmanda kazandı

21.12.2020 00:57 | Son Güncelleme: 21.12.2020 01:00
Son dakika haberi | Real Madrid, deplasmanda kazandı

Son dakika habere göre İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 14. haftasında Real Madrid, deplasmanda Eibar'ı 3-1 mağlup etti.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 14. haftasında Real Madrid, deplasmanda Eibar'ı 3-1 mağlup etti.

Karşılaşmaya iyi başlayan Real Madrid, ilk 13 dakikada iki gol buldu.

Madrid'in gollerini Karim Benzema (Dk. 9), Luka Modriç (Dk. 13) ve Lucas Vazquez (Dk. 90+2) atarken, ev sahibi Eibar'ın tek golü 28. dakikada Kike Garcia'dan geldi.

Ligde puanını 29'a çıkaran Real Madrid, lider Atletico Madrid'in (iki maçı eksik) ardından averajla ikinci sırada yer aldı.

Eibar ise 15 puanla 14. sırada kaldı.

Diğer yandan 14-17 Ocak'ta organize edilen 4'lü İspanya Süper Kupası'ndan dolayı 19. hafta maçını hafta içinde oynayan Real Madrid'in ligin 1. haftasındaki Getafe maçı eksik bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Uğur Yücel Serdar Ortaç Nilgün Belgün İbrahim Tatlıses
Spor Samatta Fatih Terim Josef De Souza Ümit Şamiloğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kaza Beşiktaş İngiltere Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Real Madrid, deplasmanda kazandı | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 01:00:34. #1.14#
title