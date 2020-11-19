Son dakika haberi... Prof. Dr. Alkin: Faiz kararı piyasanın güvenini pekiştirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi... Prof. Dr. Alkin: Faiz kararı piyasanın güvenini pekiştirdi

19.11.2020 15:29 | Son Güncelleme: 19.11.2020 15:33
Son dakika haberi... Prof. Dr. Alkin: Faiz kararı piyasanın güvenini pekiştirdi

Son dakika ekonomi haberine göre Merkez Bankası'nın politika faizini 4,75 baz puan artırarak yüzde 10.25'ten yüzde 15'e çıkarmasını değerlendiren Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, "Faiz kararı piyasanın güvenini pekiştirdi" dedi.

Merkez Bankası'nın politika faizini 4,75 baz puan artırarak yüzde 10.25'ten yüzde 15'e çıkarmasını değerlendiren Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, "Faiz kararı piyasanın güvenini pekiştirdi" dedi.

Altınbaş Üniversitesi'nden Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, Merkez Bankası'nın politika faizini 4,75 baz puan artırma kararının piyasaları tatmin ettiğini belirterek, "Banka'nın yeni yönetimine, öncekilere tanıdığımız krediyi tanımamız gerekiyordu. Bu karar güveni pekiştirdi" yorumunda bulundu.

Prof. Dr. Alkin, "Faiz artırım kararı gelmedikçe, maliyetler artıyordu. Hep şu örneği verdim, denize 10 kamyon çakıl atmak gereken yerde, '4 tane akşam atayım, geri kalanı sabah atarım' dersek, sabah uyandığımızda akşam attığımız çakılların dalgalar tarafından götürüldüğünü görürüz. Dolayısıyla işin maliyeti 14 kamyona çıkar, kısacası ısrar ettikçe maliyet büyür. Karara yatırımcılar da sevindi" diye konuştu.

"YAPISAL REFORMLAR KARARLILIKLA HAYATA GEÇİRİLMELİ"

Prof. Dr. Alkin, karar sonrasında Merkez Bankası'nın eski iletişim tarzını bir kenara bırakıp, geniş tabanlı bir istişare ağı kurması gerektiğini dile getirdi. Prof. Dr. Alkin, "Üretenin karını artıracak ortamlar oluşturmak gerekiyor. Yapısal reformların kararlılıkla hayata geçirilmesi lazım" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin: Piyasalar Naci Ağbal'a zaman tanımalı
Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin: Piyasalar Naci Ağbal'a zaman tanımalı
Son Dakika! Faiz kararı öncesi Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Yatırımcımızı yüksek faize ezdirmemeliyiz
Son Dakika! Faiz kararı öncesi Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Yatırımcımızı yüksek faize ezdirmemeliyiz
Faiz kararı altının yönünü belirleyecek
Faiz kararı altının yönünü belirleyecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar İlham Aliyev Vladimir Putin Mustafa Şentop Fahrettin Koca
Magazin Kutsi Teoman Şafak Sezer İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Cenk Tosun Erol Bulut Lance Stroll Malcolm Thomas
Tüm Haberler Uefa Milli Macaristan Merkez Bankası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Prof. Dr. Alkin: Faiz kararı piyasanın güvenini pekiştirdi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.11.2020 15:50:47. #1.14#
title