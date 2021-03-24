Son dakika haberi... Para Atıcılık Dünya Kupası'nın son gününde milli atıcı Hakan Çevik, bronz madalya kazandı
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Son dakika haberi... Para Atıcılık Dünya Kupası'nın son gününde milli atıcı Hakan Çevik, bronz madalya kazandı

24.03.2021 16:51 | Son Güncelleme: 24.03.2021 17:00
Son dakika haberi... Para Atıcılık Dünya Kupası'nın son gününde milli atıcı Hakan Çevik, bronz madalya kazandı

Gelen son dakika haberine göre Milli atıcı Hakan Çevik, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Para Atıcılık Dünya Kupası'nın son gününde bronz madalya kazandı.

Milli atıcı Hakan Çevik, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Para Atıcılık Dünya Kupası'nın son gününde bronz madalya kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, El Ayn şehrindeki organizasyonda 10 metre havalı tüfek yatarak karışık finalinde Hakan Çevik, 231.7 puan alarak ikinci oldu.

24 ülkeden toplam 113 sporcunun yarıştığı organizasyonda Ukraynalı Anastasiia Telizhenko 253.8 puanla birinci, Vitalii Plakushchyi ise 253.0 puanla ikinci sırada yer aldı.

Türkiye böylece organizasyonu 3'ü gümüş, 2'si bronz olmak üzere toplam 5 madalyayla tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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