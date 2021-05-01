Son dakika haberi | Neslihan Yiğit, Avrupa Badminton Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı
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Son dakika haberi | Neslihan Yiğit, Avrupa Badminton Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Son dakika haberi | Neslihan Yiğit, Avrupa Badminton Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Bir son dakika haberine göre Milli badmintoncu Neslihan Yiğit, Avrupa Badminton Şampiyonası'nda tek kadınlarda Avrupa üçüncüsü oldu.

Milli badmintoncu Neslihan Yiğit, Avrupa Badminton Şampiyonası'nda tek kadınlarda Avrupa üçüncüsü oldu.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Avrupa Badminton Şampiyonası'nda tek kadınlar kategorisinde Neslihan Yiğit, yarı final mücadelesinde Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Carolina Marin'e 21-18/21-9 setlerle 2-0 yenildi ve bronz madalya kazandı.

Avrupa üçüncüsü olan Neslihan Yiğit, Avrupa şampiyonalarında bu başarıya ulaşan ikinci milli sporcu oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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