Son dakika haberi: Nazilli'de transfer harekatı sürüyor
Gelen son dakika haberlerine göre TFF 3'üncü Lig'de transfer döneminin hareketli takımlarından Nazilli Belediyespor, iç transferde stoper Polat Güren'le sözleşme yeniledi.
25.08.2020 10:53 | Son Güncelleme: 25.08.2020 10:56
TFF 3'üncü Lig'de transfer döneminin hareketli takımlarından Nazilli Belediyespor, iç transferde stoper Polat Güren'le sözleşme yeniledi. Son 2 sezondur siyah-beyazlılarda forma giyen 30 yaşındaki futbolcu, Başkan Yardımcısı Kadir Mutlu'nun katıldığı törenle 1 yılllığına nikah tazeledi. Nazilli Belediyespor son olarak dış transferde geçen sezon Afjet Afyonspor forması giyen sol bek Oktay Kancı ile 1 yıllık, Yozgatspor'dan sağ bek Tamer Arıcı ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.
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Kaynak: DHA