Son dakika haberi: Nazilli'de transfer harekatı sürüyor Gelen son dakika haberlerine göre TFF 3'üncü Lig'de transfer döneminin hareketli takımlarından Nazilli Belediyespor, iç transferde stoper Polat Güren'le sözleşme yeniledi.

TFF 3'üncü Lig'de transfer döneminin hareketli takımlarından Nazilli Belediyespor, iç transferde stoper Polat Güren'le sözleşme yeniledi. Son 2 sezondur siyah-beyazlılarda forma giyen 30 yaşındaki futbolcu, Başkan Yardımcısı Kadir Mutlu'nun katıldığı törenle 1 yılllığına nikah tazeledi. Nazilli Belediyespor son olarak dış transferde geçen sezon Afjet Afyonspor forması giyen sol bek Oktay Kancı ile 1 yıllık, Yozgatspor'dan sağ bek Tamer Arıcı ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Kaynak: DHA