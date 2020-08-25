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Son dakika haberi: Nazilli'de transfer harekatı sürüyor

Gelen son dakika haberlerine göre TFF 3'üncü Lig'de transfer döneminin hareketli takımlarından Nazilli Belediyespor, iç transferde stoper Polat Güren'le sözleşme yeniledi.

Son dakika haberi: Nazilli'de transfer harekatı sürüyor
25.08.2020 10:53 | Son Güncelleme: 25.08.2020 10:56

TFF 3'üncü Lig'de transfer döneminin hareketli takımlarından Nazilli Belediyespor, iç transferde stoper Polat Güren'le sözleşme yeniledi. Son 2 sezondur siyah-beyazlılarda forma giyen 30 yaşındaki futbolcu, Başkan Yardımcısı Kadir Mutlu'nun katıldığı törenle 1 yılllığına nikah tazeledi. Nazilli Belediyespor son olarak dış transferde geçen sezon Afjet Afyonspor forması giyen sol bek Oktay Kancı ile 1 yıllık, Yozgatspor'dan sağ bek Tamer Arıcı ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.


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Kaynak: DHA

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