Son dakika haberi | Naim Karakaya: Hukuka aykırı operasyon, tam 10 yıl sonra hukuk önünde sonuçlandı
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Son dakika haberi | Naim Karakaya: Hukuka aykırı operasyon, tam 10 yıl sonra hukuk önünde sonuçlandı

Son dakika haberi | Naim Karakaya: Hukuka aykırı operasyon, tam 10 yıl sonra hukuk önünde sonuçlandı
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın - Haberler | Spor

Son dakika spor haberi... İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), Futbolda Sözde Şike soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla açılan karara bağlandı.

İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), Futbolda Sözde Şike soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla açılan karara bağlandı.

Alınan kararların ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Kulübü Avukatı Naim Karakaya, "3 Temmuz 2011'de başlayan hukuka aykırı operasyon, bugün tam 10 yıl sonra hukuk önünde sonuçlandı. 3 Temmuz'da yapılanın hukuka aykırı olduğu, hukuk dışı odaklarla planlandığı ve uygulandığı, aslında bu operasyonu uygulayan kişilerin giydiği üniformaların, cübbelerin paravan olduğu ve bu sürece dahil olan tüm Fenerbahçe camiası ve yöneticilerinin masum olduğu net olarak ispatlanmıştır. Bugün burada mahkeme; örgüt üyeliğinden, örgüte yardım etmekten sanıkların önemli bir kısmına ceza vermiştir. İftiradan verilen ceza o dönemdeki kişilerin, mağdurlarının masum olduklarının yargı eliyle tespitidir. 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'haberleşmenin ihlali' suçlarından da verilen mahkumiyet suçları mevcuttur. Bunlar bu sürecin tamamen suç unsuru olduğunun çok açık bir tespitidir. 3 Temmuz süreci şu anda Yargıtay'dan geçmiş, Yargıtay'daki dairenin önündedir. Biz, bu kararlar önünde, Yargıtay'daki dosyanın en kısa zamanda bitirilmesi ve orada yargılanan kişilerin masumiyetinin tescillenmesini bekliyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın

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Son dakika haberi | Naim Karakaya: Hukuka aykırı operasyon, tam 10 yıl sonra hukuk önünde sonuçlandı - Haberler Spor
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