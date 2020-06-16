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Son dakika haberi: Muharrem Usta, 38 milyon 438 bin 477 TL'lik alacağını Trabzonspor'a bağışladı

Son dakika haberi: Trabzonspor, kulübün eski başkanlarından Muharrem Usta'nın 38 milyon 438 bin 477 TL'lik kısmını kulübe bağışladığını açıkladı.

Son dakika haberi: Muharrem Usta, 38 milyon 438 bin 477 TL'lik alacağını Trabzonspor'a bağışladı
16.06.2020 13:13 | Son Güncelleme: 16.06.2020 13:48

Trabzonspor, kulübün eski başkanlarından Muharrem Usta'nın 38 milyon 438 bin 477 TL'lik kısmını kulübe bağışladığını açıkladı. Trabzonspor Kulübü de Muharrem Usta'ya yönelik açılan davalardan feragat etti.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kulübümüz ile eski başkanlarımızdan Sayın Muharrem Usta arasında yapılan görüşmeler uzlaşmayla sonuçlanmıştır. Sayın Muharrem Usta geçmişe dönük alacaklarının 38 milyon 438 bin 477 TL'lik kısmını kulübümüze bağışlamıştır. Yönetim Kurulumuz, bu uzlaşma neticesinde Sayın Usta'ya yönelik açmış olduğu tüm davalardan feragat etmiştir. Eski Başkanımız Sayın Muharrem Usta'ya göstermiş olduğu özveri ve hassasiyetten dolayı teşekkürlerimizi sunarız."


- İstanbul

Kaynak: DHA

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