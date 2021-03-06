Son dakika haberi! Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, kariyerinin ilk ATP Challenger finaline Rusya'da yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi! Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, kariyerinin ilk ATP Challenger finaline Rusya'da yükseldi

06.03.2021 19:27 | Son Güncelleme: 06.03.2021 19:30
Son dakika haberi! Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, kariyerinin ilk ATP Challenger finaline Rusya'da yükseldi

Son dakika haberine göre Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Rusya'da düzenlenen ATP Challenger turnuvası Grand Palace Championship'te adını finale yazdırdı.

Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Rusya'da düzenlenen ATP Challenger turnuvası Grand Palace Championship'te adını finale yazdırdı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tek erkekler yarı finalinde ev sahibi ülkeden Artem Dubrivnyy'i 5-7, 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenen Altuğ, kariyerinin ilk ATP Challenger finaline yükseldi.

Milli tenisçi, yarın finalde Belçikalı Zizou Bergs ile karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, kariyerinin ilk ATP Challenger finaline Rusya'da yükseldi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 19:30:23. #1.15#
title