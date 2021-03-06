Son dakika haberi! Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, kariyerinin ilk ATP Challenger finaline Rusya'da yükseldi

Son dakika haberine göre Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Rusya'da düzenlenen ATP Challenger turnuvası Grand Palace Championship'te adını finale yazdırdı.

Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Rusya'da düzenlenen ATP Challenger turnuvası Grand Palace Championship'te adını finale yazdırdı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tek erkekler yarı finalinde ev sahibi ülkeden Artem Dubrivnyy'i 5-7, 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenen Altuğ, kariyerinin ilk ATP Challenger finaline yükseldi.

Milli tenisçi, yarın finalde Belçikalı Zizou Bergs ile karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar