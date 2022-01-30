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Son dakika haberi! Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek Hindistan'da final turuna yükseldi

AA, Muhammed Boztepe - Spor
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Son dakika haberi! Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek Hindistan'da final turuna yükseldi

Son dakika spor haberi: Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Hindistan'da düzenlenen ATP turnuvası Tata Open Maharashtra elemelerinde final turuna yükseldi.

Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Hindistan'da düzenlenen ATP turnuvası Tata Open Maharashtra elemelerinde final turuna yükseldi.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Altuğ, elemelerde Hint rakibi Mukund Sasikumar'ı 6-3'lük setlerle 2-0 yendi.

Altuğ, elemelerin final turunda Çek Vit Kopriva ile karşılaşacak.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Milli Tenisçi, India, Tata, Spor, Haber

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