Son dakika haberi! Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek Hindistan'da final turuna yükseldi
AA, Muhammed Boztepe - Spor
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Son dakika spor haberi: Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Hindistan'da düzenlenen ATP turnuvası Tata Open Maharashtra elemelerinde final turuna yükseldi.
Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Hindistan'da düzenlenen ATP turnuvası Tata Open Maharashtra elemelerinde final turuna yükseldi.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Altuğ, elemelerde Hint rakibi Mukund Sasikumar'ı 6-3'lük setlerle 2-0 yendi.
Altuğ, elemelerin final turunda Çek Vit Kopriva ile karşılaşacak.
AA / Muhammed Boztepe - Spor