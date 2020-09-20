Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'daki ısınma turlarında kaza geçirdi
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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'daki ısınma turlarında kaza geçirdi

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'daki ısınma turlarında kaza geçirerek hastaneye kaldırıldı. Milli sporcunun bugünkü yarışa katılamayacağı belirtildi.

20.09.2020 11:29 | Son Güncelleme: 20.09.2020 14:23

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda İspanya'da ısınma turları atarken kaza geçirdi. Milli sporcu ilk kontrollerin ardından hastaneye kaldırıldı.

İLERİ TETKİKLER YAPILACAK

Türkiye Motosiklet Federasyonundan alınan bilgiye göre Toprak, Katalunya-Barselona Pisti'nde bu sabah ısınma turları sırasında 13. virajda kaza geçirdi. Motorundan düşen Toprak, ilk olarak pistin medikal merkezinde kontrolden geçirildikten sonra ileri tetkikler için hastaneye götürüldü.

Milli motosikletçi Toprak'ın bugünkü yarışa katılamayacağı bildirildi.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'daki ısınma turlarında kaza geçirdi

Kaynak: AA

AA Editörü - Fatih Çakmak
Fatih Çakmak
AA Editörü
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