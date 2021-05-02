Son dakika haberi... Milli cimnastikçi Kamelya Tuncel, Sırbistan'da "Ritam Cup" turnuvasında 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı
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Son dakika haberi... Milli cimnastikçi Kamelya Tuncel, Sırbistan'da "Ritam Cup" turnuvasında 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı

Son dakika haberi... Milli cimnastikçi Kamelya Tuncel, Sırbistan'da 'Ritam Cup' turnuvasında 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Son dakika spor haberi... Milli cimnastikçi Kamelya Tuncel, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Ritmik Cimnastik "Ritam Cup"ta 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Milli cimnastikçi Kamelya Tuncel, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Ritmik Cimnastik "Ritam Cup"ta 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, uluslararası "Ritam Cup"ta ay-yıldızlı sporcu Kamelya Tuncel top ve çember aletlerinde gümüş, kurdele aleti ve genel tasnifte bronz madalya elde etti.

Cimnastik Federasyonu milli sporcu ve antrenörünü tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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