Son dakika haberi! Menemenspor'da kaleci Gentian Selmani ile yollar ayrıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika haberi! Menemenspor'da kaleci Gentian Selmani ile yollar ayrıldı

29.01.2021 18:01 | Son Güncelleme: 29.01.2021 18:05
Son dakika haberi! Menemenspor'da kaleci Gentian Selmani ile yollar ayrıldı

Son dakika spor haberine göre TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'un kalecisi Gentian Selmani'nin takımdan ayrıldığı bildirildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'un kalecisi Gentian Selmani'nin takımdan ayrıldığı bildirildi.

Menemenspor'dan yapılan açıklamada Selmani'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşma ile sona erdirildiği belirtildi. Arnavut kaleciye takıma verdiği katkılar için teşekkür edildi.

2019-2020 sezonundan bu yana İzmir temsilcisinin kalesini koruyan Selmani, 50 lig ve 1 kupa maçına çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökay Özalp

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ali Çelebi Muharrem İnce Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Yaşar Cemal Hünal Oktay Kaynarca İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Okan Buruk Ersun Yanal Gökhan Gönül Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kaza Aralık Evlilik Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Menemenspor'da kaleci Gentian Selmani ile yollar ayrıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.1.2021 18:08:54. #1.15#
title