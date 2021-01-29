Son dakika haberi! Menemenspor'da kaleci Gentian Selmani ile yollar ayrıldı

Son dakika spor haberine göre TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'un kalecisi Gentian Selmani'nin takımdan ayrıldığı bildirildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'un kalecisi Gentian Selmani'nin takımdan ayrıldığı bildirildi.

Menemenspor'dan yapılan açıklamada Selmani'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşma ile sona erdirildiği belirtildi. Arnavut kaleciye takıma verdiği katkılar için teşekkür edildi.

2019-2020 sezonundan bu yana İzmir temsilcisinin kalesini koruyan Selmani, 50 lig ve 1 kupa maçına çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökay Özalp