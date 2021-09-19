- Mehmet Altıparmak : "Gençlerbirliği maçını içeride kazanmamız gerekiyordu"

SAMSUN - Samsunspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, kazanmaları gereken Gençlerbirliği maçında 2-2 berabere kaldıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayan Samsunspor, uzatma dakikalarında bulduğu golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Kırmızı-beyazlı takımın Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, maç sonu basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.

"Gençlerbirliği maçını içeride kazanmamız gerekiyordu"

Rakibe çok pozisyon verdiklerine değinen Altıparmak, "3 maç oynadığımız haftanın son maçını Gençlerbirliği ile oynadık. Maçtan önce Gençlerbirliği'nin eksikliklerini ve bizim ne yapacağımızla ilgili çalışmalar yaptık. Maçın başında iyi başladık. Golü bulduktan sonra rakibin de reaksiyon vereceğini biliyorduk. İlk yarı son dakikada gol yemeseydik daha farklı bir oyun şekliyle oynayacaktık. 1-1'den sonra ikinci yarıya iyi başladık. Kendi oyun sistemimize yakın bir oyun sistemi ile oynadık. 2 korner golü yedik. 2-1'den sonra maçı kurtarmak için çok fazla oyuncuyla hamle yapmaya çalıştık. Rakibe de çok pozisyon verdik. Skoru kendi lehlerine 3-1, 4-1 yapabilirlerdi. İyi olan taraf ise maçı sonuna kadar bırakmayan bir takımımız vardı. Son dakikada da olsa 1 puan aldık. Bu haftadan sonra alternatif oyuncularımız da gelecek. Bugün çok fazla alternatifimiz yoktu. Bursaspor maçının etkisini ne yazık ki oyuncularımızla konuşmamıza rağmen yaşadık. Bizim gibi takımların bir an önce atlatıp, Gençlerbirliği maçını içeride kazanmamız gerekiyordu. Mağlup olduğumuz için üzgünüz" dedi.