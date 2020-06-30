HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Son dakika haberi! Malatyalılar'dan TFF'ye tepki!

Son dakika haberi... - Malatyalılar'dan TFF'ye tepki! Malatyalılar TFF önünde açıklama yaptı Malatyalı futbolseverler, Yeni Malatyaspor'un Süper Lig'in 29.

30.06.2020 15:19 | Son Güncelleme: 30.06.2020 15:25

- Malatyalılar'dan TFF'ye tepki!

Malatyalılar TFF önünde açıklama yaptı

MALATYA - Malatyalı futbolseverler, Yeni Malatyaspor'un Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda oynadığı Fenerbahçe müsabakasında hakem Ali Şansalan'ın verdiği kararlara tepki göstermek için Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Müdürlüğü binası önünde açıklama yaptı.

Sabah saatlerinden itibaren Malatya merkezinde toplanan kalabalık bir grup sosyal mesafe kuralları ve maske kullanımına da dikkat ederek, otobüslerle TFF binasına gitti. Burada bir süre alkışlı protesto yapan grup daha sonra TFF ve hakemlerle ilgili bir açıklama yaptı.

Yeni Malatyaspor tribününün renkli ismi Maço Dayı lakaplı Orhan Mutlu ve eşi Fatma Mutlu da mikrofonlara konuşarak, takımlarının hakkının yenmesine göz yummayacaklarını söylediler.

Malatyaspor'un taraftar grubu Derebeyleri Taraftarlar Derneği Başkanı Ender Kaya ise yaptığı açıklamada geçen haftaki müsabakada maçın hakeminin Yeni Malatyaspor'un 3 puanını alarak altın tepside rakibe sunduğunu söyledi.

Kaya, "Geçen haftaki Fenerbahçe maçının hakemi Ali Şansalan bizim bir önceki hafta oynadığımız Göztepe maçının VAR hakemi ve o müsabakada olmayan bir pozisyonda penaltı kararı verdiriyor. Geçen haftaki Fenerbahçe maçı zaten herkesin malumu. Tabi Malatya bir Anadolu takımı olduğu için hakkımız kolaylıkla gasp edilebilir algısı var. Fakat bu saatten sonra susmayacağız. Malatya bu sene birçok afeti aynı anda yaşadı. Depremden sonra korona virüs ve ardından da şehrin tek gelir kaynağı kayısımız soğuktan yandı. Elimizde sadece Malatyaspor kaldı. Onu da bizden almasınlar. Bu şehrin insanlarına bunu çok görmesinler. Bugün bir Malatya buraya akacaktı ama pandemi sürecinden dolayı binlercesine izin veremedik. Lütfen masa başında bazı şeyler dönüyorsa buna artık son versinler. Malatya öyle hafife alınacak bir şehir değildir. Malatya sahipsiz değildir. Kimse sahip çıkmıyorsa biz buradayız" diye konuştu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberi! Malatyalılar'dan TFF'ye tepki!

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

50 derece sıcaklıkta günlük 50 liraya çalışan Şanlıurfalı işçiler, çalışma şartlarının iyileştirilmesini istiyor Spor
50 derece sıcaklıkta günlük 50 liraya çalışan Şanlıurfalı işçiler, çalışma şartlarının iyileştirilmesini istiyor
Yılın ilk 5 ayında bankacılık sektörünün net karı 27,3 milyar liraya yükseldi Spor
Yılın ilk 5 ayında bankacılık sektörünün net karı 27,3 milyar liraya yükseldi
Yine asker eğlencesi yine vurdumduymazlık Spor
Yine asker eğlencesi yine vurdumduymazlık
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor Spor
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Dünya Sağlık Örgütü'nden Çin'de ortaya çıkan ve koronavirüsten daha ölümcül olan yeni tip domuz gribi virüsüne ilişkin ilk açıklama Spor
Dünya Sağlık Örgütü'nden Çin'de ortaya çıkan ve koronavirüsten daha ölümcül olan yeni tip domuz gribi virüsüne...
Koronavirüsten korunma yöntemi Haliç'te martının ölümüne neden oluyordu Spor
Koronavirüsten korunma yöntemi Haliç'te martının ölümüne neden oluyordu
İstanbul'un göbeğinde ilginç hırsızlık kamerada; gitar ve kablo çaldı
İstanbul'un göbeğinde ilginç hırsızlık kamerada; gitar ve kablo çaldı
Sayısal Loto çekilişlerinde 3,5 trilyonda bir olacak ihtimal gerçekleşti
Sayısal Loto çekilişlerinde 3,5 trilyonda bir olacak ihtimal gerçekleşti
Van'da nöbet değişimine giden araca düzenlenen EYP'li saldırıda bir güvenlik korucusu yaralandı
Van'da nöbet değişimine giden araca düzenlenen EYP'li saldırıda bir güvenlik korucusu yaralandı
Son Dakika: AK Parti'de, Alpay Özalan ve Ali Şahin idare amirliğine getirildi
Son Dakika: AK Parti'de, Alpay Özalan ve Ali Şahin idare amirliğine getirildi
Son Dakika: Koronavirüsün etkisiyle mayıs ayında ihracat %40,9, ithalat ise %27,8 azaldı
Son Dakika: Koronavirüsün etkisiyle mayıs ayında ihracat %40,9, ithalat ise %27,8 azaldı
Arkadaşına ev taşımaya giden kişi, gizli kuyuya düştü
Arkadaşına ev taşımaya giden kişi, gizli kuyuya düştü
2 bin 600 nüfuslu mahallede 70 kişide korona çıktı! Kısıtlama yok ancak kimse sokağa çıkamıyor
2 bin 600 nüfuslu mahallede 70 kişide korona çıktı! Kısıtlama yok ancak kimse sokağa çıkamıyor
Artvin'de döner partisi nedeniyle korona vakaları yeniden arttı, Vali isyan etti: Aslında virüsü yedirmiş
Artvin'de döner partisi nedeniyle korona vakaları yeniden arttı, Vali isyan etti: Aslında virüsü yedirmiş
Müjdeli haberi Dr. Mehmet Öz verdi! Koronavirüste ölüm oranını azaltan tek ilaç bulundu
Müjdeli haberi Dr. Mehmet Öz verdi! Koronavirüste ölüm oranını azaltan tek ilaç bulundu
Gündemi sarsacak iddia: Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı olmayı amaçlıyor
Gündemi sarsacak iddia: Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı olmayı amaçlıyor
İran'da ikinci dalga! Günlük koronavirüs vefat sayısı rekor kırdı
İran'da ikinci dalga! Günlük koronavirüs vefat sayısı rekor kırdı
Salda Gölü'nün doğal güzelliğini atlı jandarma ekipleri koruyacak
Salda Gölü'nün doğal güzelliğini atlı jandarma ekipleri koruyacak
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Dedelerinin esir düşüp çancılığı öğrendiği Yunanistan'a şimdi çan ihraç ediyorlar
Dedelerinin esir düşüp çancılığı öğrendiği Yunanistan'a şimdi çan ihraç ediyorlar
Hırçın at, sahibini üzerinden atıp kaçtı! Genç adam hüngür hüngür ağladı
Hırçın at, sahibini üzerinden atıp kaçtı! Genç adam hüngür hüngür ağladı
Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'un başı eski sevgilisiyle dertte! Tehdit ve baskı yüzünden savcılığa koştu
Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'un başı eski sevgilisiyle dertte! Tehdit ve baskı yüzünden savcılığa koştu
Maduro, AB Temsilcisine Venezuela'dan ayrılması için 72 saat verdi
Maduro, AB Temsilcisine Venezuela'dan ayrılması için 72 saat verdi
İstanbul Veteriner Hekimler Odası'ndan Kurban Bayramı uyarısı: 1 milyon kişi koronavirüs riski altında
İstanbul Veteriner Hekimler Odası'ndan Kurban Bayramı uyarısı: 1 milyon kişi koronavirüs riski altında
Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir
Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya...
Ülke tarihinin en büyük operasyonunda dehşet verici kareler! Kılıç, tüfek ne ararsanız var
Ülke tarihinin en büyük operasyonunda dehşet verici kareler! Kılıç, tüfek ne ararsanız var
Topkapı Sarayı'nda tarihe geçecek restorasyon skandalı
Topkapı Sarayı'nda tarihe geçecek restorasyon skandalı
Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı
Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle sokakta oturdu
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle sokakta oturdu
Uşak'ta motosiklet kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Uşak'ta motosiklet kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Mustafa Varank Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Demet Akalın İbrahim Tatlıses Zehra Çilingiroğlu
Spor Adem Büyük Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Mete Kalkavan Hikmet Karaman
Daha Fazla Kız Karar Futbolcu Beşiktaş
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Malatyalılar'dan TFF'ye tepki! - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.6.2020 15:55:52. #1.14#
title