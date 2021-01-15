Son dakika haberi... Macar milli futbolcu Szalai, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor
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Son dakika haberi... Macar milli futbolcu Szalai, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor

15.01.2021 21:17 | Son Güncelleme: 15.01.2021 21:20
Son dakika haberi... Macar milli futbolcu Szalai, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor

Edinilen son dakika gelişmesine göre Fenerbahçe, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin Apollon Limassol takımında forma giyen Macar milli oyuncu Attila Szalai'nin transfer görüşmelerinde bulunmak için İstanbul'a geleceğini duyurdu.

Fenerbahçe, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin Apollon Limassol takımında forma giyen Macar milli oyuncu Attila Szalai'nin transfer görüşmelerinde bulunmak için İstanbul'a geleceğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün ilgilendiği Macaristan Milli Takımı'nın 22 yaşındaki stoperi Attila Szalai, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer süreçlerini ilerletmek adına İstanbul'a gelecektir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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