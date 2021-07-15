Kuveyt Türk'ten girişimcilere 25 milyon TL yatırım desteği
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Kuveyt Türk'ten girişimcilere 25 milyon TL yatırım desteği

Kuveyt Türk'ten girişimcilere 25 milyon TL yatırım desteği
Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi

Kuveyt Türk'ün iştiraki KT Portföy Yönetimi AŞ tarafından Lonca Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kuruldu.

Kuveyt Türk'ün iştiraki KT Portföy Yönetimi AŞ tarafından Lonca Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kuruldu. Kuveyt Türk, fona ilk yatırımcı olarak 25 milyon liralık kaynak sağlayacak.

Kuveyt Türk'ün açıklamasına göre, bankanın iştiraki KT Portföy tarafından Lonca Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kuruldu. 2017'de kurulan Lonca Girişimcilik Merkezi'nin adını taşıyan fon, teknoloji odaklı ölçeklenebilir girişimlere erken ve büyüme aşaması yatırımları yapmayı hedefliyor.

Kuveyt Türk, Lonca Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na ilk yatırımcı olarak 25 milyon TL'lik bir kaynak sağlayacak.

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, Lonca Girişimcilik Merkezi'ni, teknoloji odaklı ve ölçeklenebilir iş fikirlerine sahip girişimcilerin projelerini desteklemek ve fikirlerin hızlı şekilde katma değerli hale getirilmesine yardımcı olmak amacıyla 2017'de kurduklarını anımsattı.

Merkez aracılığıyla katma değer taşıyan ve nitelikli istihdam sağlama potansiyeli bulunan yüksek teşebbüslere sundukları destekleri aktaran Uyan, "Lonca Girişimcilik Merkezi ve Teknogirişim GSYF'de edindiğimiz bilgi ve tecrübemizin katkısıyla Lonca GSYF'yi kurduk ve ilk yatırımcı olarak 25 milyon TL'lik kaynak ayırdık. İlerleyen dönemde Lonca GSYF'yi, yurt içinden ve yurt dışından nitelikli bireysel ve kurumsal yatırımcıların da dahil olduğu bir yapıda girişim ekosisteminin hizmetine sunacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Büyüme sermayesi yatırımları yapmayı planlıyoruz"

KT Portföy Yönetimi Genel Müdürü Hamit Kütük de Lonca GSYF ile 2 yıllık süreçte teknoloji odaklı ölçeklenebilir şirketlere erken aşama ve sonrasında büyüme sermayesi yatırımları yapmayı planladıklarını bildirdi.

Kütük, "Yatırım yaptıkları şirketlerin başarılı performansı ve girişimcilerin talepleri, bizi erken aşamanın yanı sıra büyüme aşamasındaki girişimlere de yatırım yapmaya yönelik fon kurmaya sevk etti. Ekosistemdeki diğer kuluçka merkezleri ve sektörün diğer katılımcılarıyla olan yakın iş birliğimizi sürdürmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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Kuveyt Türk'ten girişimcilere 25 milyon TL yatırım desteği - Haberler Ekonomi
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