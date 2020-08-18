Son dakika haberi... Joe Hart, Fatih Karagümrük'te Son dakika haberlerine göre Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük ilk transfer bombasını patlattı.

Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük ilk transfer bombasını patlattı. Uzun süren görüşmeler sonrasında İngiliz file bekçisi Joe Hart ile anlaşan kırmızı-siyahlılar, İngiliz file bekçisini Bolu kampına dahil edecek.

Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, yıldız file bekçisi Joe Hart ile anlaşmaya vardı. Kariyerinde Manchester City, Torino, West Ham gibi ekiplerde forma giyen, son olarak Burnley'de oynayan ve şu anda boşta olan Hart ile anlaşmaya varan Karagümrük, dün akşam futbolcuya sözleşmeyi gönderdi. 33 yaşındaki futbolcu, önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelip ardından takımın Bolu'daki kampına katılacak.

Kariyerinde 2 Premier Lig şampiyonluğu, 1 İngiltere Kupası ve 2 de İngiltere Lig Kupası şampiyonluğu bulunan Joe Hart, İngiltere Milli Takımı'nın da kalesini 75 kez korudu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA