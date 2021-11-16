Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: "Yeşil dönüşüm sürecinde kamu ve özel sektörün her aşamada ortak akılla hareket etmesi gerekiyor."
Son dakika haberlerine göre Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: "Yeşil dönüşüm sürecinde kamu ve özel sektörün her aşamada ortak akılla hareket etmesi gerekiyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan : "Yeşil dönüşüm sürecinde kamu ve özel sektörün her aşamada ortak akılla hareket etmesi gerekiyor." - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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