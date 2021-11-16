Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: "Yeşil dönüşüm sürecinde kamu ve özel sektörün her aşamada ortak akılla hareket etmesi gerekiyor." - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: "Yeşil dönüşüm sürecinde kamu ve özel sektörün her aşamada ortak akılla hareket etmesi gerekiyor."

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan:

Son dakika haberlerine göre Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: "Yeşil dönüşüm sürecinde kamu ve özel sektörün her aşamada ortak akılla hareket etmesi gerekiyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan : "Yeşil dönüşüm sürecinde kamu ve özel sektörün her aşamada ortak akılla hareket etmesi gerekiyor." - İSTANBUL

Bakan Elvan: Güçlü kamu maliyesi, makroekonomik istikrarın en önemli dayanaklarından biri olmaya devam edecektir

Bakan Elvan: Güçlü kamu maliyesi, makroekonomik istikrarın en önemli dayanaklarından biri olmaya devam edecektir

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title