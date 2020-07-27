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Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor, takımın başına Ömer Erdoğan'ı getirdi

Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına Ömer Erdoğan'ı getirdi.

27.07.2020 16:51 | Son Güncelleme: 27.07.2020 17:16

Süper Lig'e yükselen Hatayaspor'da yeni teknik direktör belli oldu. Mehmet Altıparmak ile yolların ayrılmasının ardından teknik adam arayışlarını sürdüren bordo-beyazlılar, Ömer Erdoğan ile anlaştı. Genç teknik adam, son olarak Fatih Karagümrük'ü çalıştırmıştı.

43 yaşındaki teknik direktör, Eskişehirspor ve Bursaspor'da da yardımcı antrenörlük görevlerinde bulunmuştu.

MEHMET ALTIPARMAK'LA KARŞILIKLI ANLAŞILARAK YOLLAR AYRILMIŞTI

Hatayspor, Mehmet Altıparmak'ın kulüpten ayrılmasıyla ilgili olarak "Teknik direktörümüz Mehmet Altıparmak ve ekibiyle karşılıklı anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır. Kendisine ve ekibine Hatayspor'a emekleri ve katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde sonsuz başarılar dileriz" açıklamasını yapmıştı.

Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor, takımın başına Ömer Erdoğan'ı getirdi

Kaynak: İHA

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