Son dakika haber... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Son dakika haber... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

30.12.2020 13:43 | Son Güncelleme: 30.12.2020 13:46
Son dakika haber... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Hektaş20,0218,2010,00
Çelebi175,50159,609,96
Gübre Fabrikaları81,4076,456,47
Halkbank5,735,425,72
ASELSAN18,8017,905,03
Odaş Elektrik4,003,853,90
DO-CO578,50557,403,79
Borusan Mannesmann30,1429,203,22
Akbank6,826,623,02
Tat Gıda11,3911,082,80
Vakıflar Bankası4,784,652,80
Anadolu Grubu Holding27,4426,702,77
Halk GMYO3,303,222,48
Ereğli Demir Çelik15,2514,932,14
Alarko Holding8,488,312,05
Garanti Bankası10,2210,022,00
Selçuk Ecza Deposu14,3814,101,99
Pınar Süt24,1023,641,95
ARD Bilişim Teknolojileri45,6244,821,78
Otokar328,50322,801,77
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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