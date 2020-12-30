Son dakika haber... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
30.12.2020 13:43 | Son Güncelleme: 30.12.2020 13:46
Son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Hektaş
|20,02
|18,20
|10,00
|Çelebi
|175,50
|159,60
|9,96
|Gübre Fabrikaları
|81,40
|76,45
|6,47
|Halkbank
|5,73
|5,42
|5,72
|ASELSAN
|18,80
|17,90
|5,03
|Odaş Elektrik
|4,00
|3,85
|3,90
|DO-CO
|578,50
|557,40
|3,79
|Borusan Mannesmann
|30,14
|29,20
|3,22
|Akbank
|6,82
|6,62
|3,02
|Tat Gıda
|11,39
|11,08
|2,80
|Vakıflar Bankası
|4,78
|4,65
|2,80
|Anadolu Grubu Holding
|27,44
|26,70
|2,77
|Halk GMYO
|3,30
|3,22
|2,48
|Ereğli Demir Çelik
|15,25
|14,93
|2,14
|Alarko Holding
|8,48
|8,31
|2,05
|Garanti Bankası
|10,22
|10,02
|2,00
|Selçuk Ecza Deposu
|14,38
|14,10
|1,99
|Pınar Süt
|24,10
|23,64
|1,95
|ARD Bilişim Teknolojileri
|45,62
|44,82
|1,78
|Otokar
|328,50
|322,80
|1,77
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500