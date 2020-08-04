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Son dakika haberi: Gökhan İnler Beşiktaş yolunda!

Bir son dakika haberine göre Beşiktaş, Medipol Başakşehir forması giyen Gökhan İnler ile görüşüyor.

04.08.2020 11:15 | Son Güncelleme: 04.08.2020 12:01

Beşiktaş, Medipol Başakşehir forması giyen Gökhan İnler ile görüşüyor. Siyah Beyazlılar, Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi maçları sonrasında serbest kalacak olan eski oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.

Maddi anlamda zor günler geçiren ama aynı zamanda Şampiyonlar Ligi elemesi oynayacak ve bu sebeple düşük maliyetle geniş bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş bu transferi uygun bir ücretle bitirmek istiyor. Gökhan İnler'in de fedakarlığa hazır olduğu ve para konusunu asla sorun etmeyeceğini belirttiği öğrenildi.

Süper Lig'in 21 takım olması nedeniyle gelecek sezon Avrupa Kupası ve Türkiye Kupası maçlarıyla birlikte yaklaşık 60 maç oynaması öngörülen Beşiktaş'ta teknik heyet hem Atiba'ya destek olmak hem de orta sahada elinde fazla alternatif olmaması sebebiyle bu transferi bitirme gayretinde.Takım içinde Burak Yılmaz'ın ayrılığı sonrasında, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in durumlarının belirsiz olması sebebiyle tecrübeli bir yerli oyuncu olarak Gökhan İnler'in transfer edilmesine teknik direktör Sergen Yalçın da sıcak bakıyor.Beşiktaş'tan ayrıldığı dönemde siyah-beyazlı kulübün maddi anlamda elini rahatlatmak için veda kararı alan ve o dönem yaptığı yazılı açıklamada "BU BİR VEDA DEĞİL" başlığıyla duygusal bir metin yazan oyuncu Beşiktaş'tan istemeden ayrıldığını ima etmişti. Ayrılığı sonrasında da her dönemde Beşiktaş'a gerek manevi, gerekse oluşturulan kampanyalarda yer alarak desteğini sürdürmesi sebebiyle Beşiktaşlı taraftarlar da çok sevdikleri Gökhan İnler'in yeniden transfer edilmesine sosyal medyadan ciddi anlamda destek veriyor.Son 3 sezon Medipol Başakşehir'de top koşturan Gökhan İnler, bu süre içerisinde 70 resmi maça çıktı. 89 kez formasını giydiği İsviçre Milli Takımı'nda uzun yıllar kaptanlık yapan tecrübeli oyuncu, 3 yıl daha futbol oynamayı hedefliyor.

Gökhan İnler'in, Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi maçları sonrasında Beşiktaş ile 1+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.


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Son dakika haberi: Gökhan İnler Beşiktaş yolunda!

Kaynak: DHA

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