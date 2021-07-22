Son dakika haberi... Gençlerbirliği, Muhammed Bayır'ı transfer etti
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Son dakika haberi... Gençlerbirliği, Muhammed Bayır'ı transfer etti

Son dakika haberi... Gençlerbirliği, Muhammed Bayır'ı transfer etti
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

Son dakika spor haberi... ? TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, savunma oyuncusu Muhammed Bayır'ı kadrosuna kattı.

? TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, savunma oyuncusu Muhammed Bayır'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre son olarak Boluspor forması giyen sol bek Muhammed Bayır ile bir yıllık sözleşme imzalandı.

Muhammed Bayır, kariyerinde Bugsaş, Osmanlıspor (Ankaraspor), Bozüyükspor, Giresunspor ve Boluspor gibi takımlarda da görev almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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