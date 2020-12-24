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Son dakika haberi! Futbol: Süper Lig

24.12.2020 20:01 | Son Güncelleme: 24.12.2020 20:04
Son dakika haberi! Futbol: Süper Lig

Son dakika haberi: Stat: Çaykur DidiHakemler: Erkan Özdamar, Mustafa Sönmez, Özgür ErtemÇaykur Rizespor, Gökhan Akkan, Moroziuk, Talbi, Meriah, İsmail Köybaşı, Yasin Pehlivan, Baiano, Michalak, Fernando, Tunay Torun, SkodaFraport TAV Antalyaspor: Boffin, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Eren Albayrak, Bünyamin...

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Erkan Özdamar, Mustafa Sönmez, Özgür Ertem

Çaykur Rizespor, Gökhan Akkan, Moroziuk, Talbi, Meriah, İsmail Köybaşı, Yasin Pehlivan, Baiano, Michalak, Fernando, Tunay Torun, Skoda

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Eren Albayrak, Bünyamin Balcı, Nuri Şahin, Fredy, Sidney Sam, Amilton, Podolski

Gol: Dk. 7 Yasin Pehlivan (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 11 Tunay Torun, Dk. 41 Baiano (Çaykur Rizespor), Dk. 11 Amilton, Dk. 45 Veysel Sarı (Fraport TAV Antalyaspor)

Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor ile Fraport TAV Antalyaspor arasında oynanan maçın ilk yarısını ev sahibi ekip, 1-0 önde tamamladı.

6. dakikada Moroziuk'un defansın arkasına pasında Skoda'nın göğsü ile indirdiği topa Tunay Torun'un gelişine vuruşunda, kaleci Boffin meşin yuvarlağı kornere çeldi.

7. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. İsmail Köybaşı, soldan ceza sahasına ortasını yaptı. Skoda'nın kafa pasında, Yasin Pehlivan'ın gelişine volesinde top filelere gitti: 1-0

13. dakikada Skoda'nın soldan ceza sahası içerisine ortasında Tunay Torun'dan seken topa Michalak'ın vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

24. dakikada Nuri Şahin'in pasında Sidney Sam'in ceza sahası dışından sağ çaprazdan vuruşunda, top az farkla yandan auta gitti.

32. dakikada Podolski'nin soldan ceza yayı üzerine pasında Fredy'nin yerden sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan yatarak direk dibinden topu kornere çeldi.

42. dakikada Fredy'nin soldan ceza sahası içerisine ortasında Bünyamin Balcı'nın şutunda top, kaleci Gökhan Akkan'dan döndü. Dönen topa Sidney Sam'in yakın mesafeden vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan bir kez daha yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, yeşil-mavili ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

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