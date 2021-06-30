Frutti Extra Bursaspor, Derek Needham'ı transfer etti
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Frutti Extra Bursaspor, Derek Needham'ı transfer etti

Frutti Extra Bursaspor, Derek Needham'ı transfer etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Frutti Extra Bursaspor, Amerikalı point guard Derek Needham'ı kadrosuna kattı.

Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Frutti Extra Bursaspor, Amerikalı point guard Derek Needham'ı kadrosuna kattı.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'da transfer hareketliliği sürüyor. Yeşil-beyazlı kulüp dikkat çeken bir transfere daha imza attı. Bursa ekibinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz Amerikalı point guard Derek Needham ile anlaşmaya vardı. 1990 doğumlu 1.80 boyundaki Needham aynı zamanda Karadağ Milli Takımı'nda da forma giyiyor. Needham'a kulübümüze hoş geldin diyor, başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz."

(Barış Yalım/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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