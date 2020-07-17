Son dakika haberi | E-ticaret sitesinde yeni ürünler satışta Son dakika gelişmesine göre Koronavirüs pandemisi sonrası online alışverişler artarken e-ticaret sitesi Morhipo da yeni ürünleri tüketicilerin beğenisine sunduğunu duyurdu.

Koronavirüs pandemisi sonrası online alışverişler artarken e-ticaret sitesi Morhipo da yeni ürünleri tüketicilerin beğenisine sunduğunu duyurdu.

Mayıs ayında modaseverler ile Mert Aslan'ın seçtiği tasarım markalarının satışa çıktığı Morhipo.com yaptığı açıklamada, aksesuardan çocuk giyime, plaj giyiminden ev dekorasyonuna kadar birçok ürünün içinde yer aldığı 'Mert Aslan Presents'in online mağazalarında tüketicilerle buluştuğunu duyurdu. E-ticaret sitesi, hasır çantaların ve rengarenk küpelerin yaz şıklığın tamamlayıcısı olacağını belirterek mayo tasarımlarının da tatilin vazgeçilmezleri arasında yer alacağını açıkladı.

Kaynak: DHA