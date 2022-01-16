Son dakika haberi: Develi Belediyespor liderliğe yükseldi

Gelen son dakika haberine göre Erkekler 1.Lig B Grubu ekiplerinden Develi Belediyespor, evinde oynadığı maçta TÜRŞAD'i 3-2 mağlup ederek liderliğe yükseldi.

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Erkekler 1.Lig B Grubu ekiplerinden Develi Belediyespor, evinde oynadığı maçta TÜRŞAD'i 3-2 mağlup ederek liderliğe yükseldi.

Alpaslan Endüstri Erkekler 1.Lig B Grubunda mücadele eden Develi Belediyespor ligin 13.haftasında evinde TÜRŞAD'ı konuk etti. Taraftarı önünde güçlü rakibi 3-2 mağlup ederek liderliğe yükselen Develi Belediyespor müsabaka sonrası büyük sevinç yaşadı.

Salon: Develi Şehit Murat Kocatürk

Hakemler: İbrahim Ünal xx, Ali Sarıkuzu xx

Develi Belediyespor: Murat Karakaya xx, Gökhan Çatal xx, Hasan Balcıoğlu xx, Tarık Hepsen xx, Anıl Tokat xx, Selim Sultan Arıman xx, Fatih Ürün xxx, Bünyamin Aslan xx, Alexandr Kovalev xxx, Fernando Pires xxx, Yusuf Erdem xx, Berkan Eryüz xx, Mertcan Akın xx, Çağatay Durmuş xx

TÜRŞAD: Kerem Yaman xx, Rahmi Aksoy x, Mert Nevzat Güneş x, Hüseyin Batuhan Duman x, Rıfat Eren Çevikel x, Görkem Sertel x, Berk Söylemez x, Cüneyt Dağcı x, Ali Alp Çayır x, Baturay Çapan Serçiler x, Fatih Gündoğdu x, Mesut Akman x

Setler:

1.Set: 25-21

2.Set: 21-25

3.Set: 21-25

4.Set: 25-22

5.Set: 15-11 - KAYSERİ