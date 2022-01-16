Son dakika haberi: Develi Belediyespor liderliğe yükseldi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Develi Belediyespor liderliğe yükseldi

Son dakika haberi: Develi Belediyespor liderliğe yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gelen son dakika haberine göre Erkekler 1.Lig B Grubu ekiplerinden Develi Belediyespor, evinde oynadığı maçta TÜRŞAD'i 3-2 mağlup ederek liderliğe yükseldi.

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Erkekler 1.Lig B Grubu ekiplerinden Develi Belediyespor, evinde oynadığı maçta TÜRŞAD'i 3-2 mağlup ederek liderliğe yükseldi.

Alpaslan Endüstri Erkekler 1.Lig B Grubunda mücadele eden Develi Belediyespor ligin 13.haftasında evinde TÜRŞAD'ı konuk etti. Taraftarı önünde güçlü rakibi 3-2 mağlup ederek liderliğe yükselen Develi Belediyespor müsabaka sonrası büyük sevinç yaşadı.

Salon: Develi Şehit Murat Kocatürk

Hakemler: İbrahim Ünal xx, Ali Sarıkuzu xx

Develi Belediyespor: Murat Karakaya xx, Gökhan Çatal xx, Hasan Balcıoğlu xx, Tarık Hepsen xx, Anıl Tokat xx, Selim Sultan Arıman xx, Fatih Ürün xxx, Bünyamin Aslan xx, Alexandr Kovalev xxx, Fernando Pires xxx, Yusuf Erdem xx, Berkan Eryüz xx, Mertcan Akın xx, Çağatay Durmuş xx

TÜRŞAD: Kerem Yaman xx, Rahmi Aksoy x, Mert Nevzat Güneş x, Hüseyin Batuhan Duman x, Rıfat Eren Çevikel x, Görkem Sertel x, Berk Söylemez x, Cüneyt Dağcı x, Ali Alp Çayır x, Baturay Çapan Serçiler x, Fatih Gündoğdu x, Mesut Akman x

Setler:

1.Set: 25-21

2.Set: 21-25

3.Set: 21-25

4.Set: 25-22

5.Set: 15-11 - KAYSERİ

Son dakika haberi: Develi Belediyespor liderliğe yükseldi

Son dakika haberi: Develi Belediyespor liderliğe yükseldi

Son dakika haberi: Develi Belediyespor liderliğe yükseldi

Son dakika haberi: Develi Belediyespor liderliğe yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Gelen son dakika haberine göre Erkekler 1.Lig B Grubu ekiplerinden Develi Belediyespor, evinde oynadığı maçta TÜRŞAD'i 3-2 mağlup ederek liderliğe yükseldi.

title