Oktay: "Helalleşme kılıfında hesaplaşma turlarına çıkanlardan, karın örttüğü yollarda milleti kaderine terk eden zihniyetten iş insanımızın derdiyle... - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Oktay: "Helalleşme kılıfında hesaplaşma turlarına çıkanlardan, karın örttüğü yollarda milleti kaderine terk eden zihniyetten iş insanımızın derdiyle...

AA, Fatih Erdoğan - Güncel
 - Güncelleme:
Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması, Hediye takdimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Ticaret Odası 28. Dönem 46. Meclis Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması,

Hediye takdimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Ticaret Odası 28. Dönem 46. Meclis Toplantısı'nda konuştu. (4)

AA / Fatih Erdoğan - Güncel

Ekonomi, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title