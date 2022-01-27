Oktay: "Helalleşme kılıfında hesaplaşma turlarına çıkanlardan, karın örttüğü yollarda milleti kaderine terk eden zihniyetten iş insanımızın derdiyle...
AA, Fatih Erdoğan - Güncel
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması, Hediye takdimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Ticaret Odası 28. Dönem 46. Meclis Toplantısı'nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması,
Hediye takdimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Ticaret Odası 28. Dönem 46. Meclis Toplantısı'nda konuştu. (4)
AA / Fatih Erdoğan - Güncel