Son dakika haberi... Çaykur Rizespor, Engin Bekdemir'i kadrosuna kattı
Son dakika haberine göre Çaykur Rizespor, geçen sezon Fatih Karagümrük ile Süper Lige yükselme sevinci yaşayan eski futbolcusu Engin Bekdemir'i transfer etti.
24.08.2020 19:49 | Son Güncelleme: 24.08.2020 19:52
Çaykur Rizespor, geçen sezon Fatih Karagümrük ile Süper Lige yükselme sevinci yaşayan eski futbolcusu Engin Bekdemir'i transfer etti.
Yeşil mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük ile Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayan Engin Bekdemir; Türkiye genç milli takımlarında 68 maç oynamış ve 2014-2015 futbol sezonunda Çaykur Rizesporumuzda forma giymişti. Engin'in kulübümüze hayırlı olmasını diliyor kendisine hoş geldin diyoruz" denildi.
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Kaynak: DHA