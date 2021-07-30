Manavgat ve Akseki için yardım tırı yola çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Manavgat ve Akseki için yardım tırı yola çıktı

Manavgat ve Akseki için yardım tırı yola çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

CarrefourSA, çıkan yangınların ardından Antalya'nın Manavgat ve Akseki ilçelerine bir tır dolusu yardım gönderdi.

CarrefourSA, çıkan yangınların ardından Antalya'nın Manavgat ve Akseki ilçelerine bir tır dolusu yardım gönderdi.

Türkiye'nin ciğerleri yanmaya devam ediyor. Orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürerken, CarrefourSA Antalya'nın Manavgat ve Akseki ilçelerine yardım tırı gönderildiğini açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Antalya'nın Manavgat ve Akseki ilçelerinde çıkan yangınlar sonucunda bölgede yer alan kamu kurumlarına su, gıda ve hijyen malzemesi dağıtımları yapmaya başladık. Yangından etkilenen tüm canlılar ve ormanlar için büyük üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar dileriz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Tanju Bilgiç Haydar Aliyev Meral Akşener Oğuzhan Asiltürk
Magazin Fatma Girik Düm Tek Tek Oğulcan Engin Çağatay Akman
Spor Eda Erdem Mete Gazoz Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Manavgat ve Akseki için yardım tırı yola çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 10:17:23. #1.14#

title