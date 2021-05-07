Son dakika haberi! British Airways, İngiliz hükümetinden yeşil ışık bekliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika haberi! British Airways, İngiliz hükümetinden yeşil ışık bekliyor

Son dakika haberi! British Airways, İngiliz hükümetinden yeşil ışık bekliyor
Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberleri... İngiliz havayolu şirketi British Airways'in sahibi IAG, İngiliz hükümetine uluslararası seyahatleri yeniden başlatması çağrısında bulundu.

İngiliz havayolu şirketi British Airways'in sahibi IAG, İngiliz hükümetine uluslararası seyahatleri yeniden başlatması çağrısında bulundu.

İspanyol havacılık grubu IAG'den (International Airlines Group) yapılan açıklamada, İngiltere'de uluslararası seyahatler için çok yoğun talebin olduğu, İngiliz hükümetinin yeni tip koronavirüs salgınında güvenli görülen ülkelerin belirlenerek bir "seyahat koridoru" oluşturması gerektiğini bildirdi.

IAG açıklamasında, karantinaya ve defalarca Kovid-19 testi yapılmasına dayalı sistem yerine daha basit, hesaplı ve uygun bir test sisteminin uygulanması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, uluslararası yolcular için Kovid-19 test ve aşılamalarını gösteren dijital geçiş belgelerinin uygulanabileceği de kaydedildi.

British Airways, Aer Lingus, Iberia Express, LEVEL and Vueling şirketlerini bünyesinde bulunduran IAG, 2021 yılının ilk çeyreğinde 1,14 milyar avro (1,4 milyar dolar) operasyon zararı açıkladı.

Grubun 2020 yılının ilk çeyreğinde geliri 4,6 milyar avro seviyesindeydi.

IAG, 2020 yılının tamamında 7,43 milyar avro zarar açıklamış, 13 bin BA çalışanın işine son vermişti.

İngiltere'de halihazırda uluslararası tatil amaçlı seyahatlere izin verilmiyor.

İngiliz hükümetinin yakında İngiltere'de tatil amaçlı uluslararası seyahatler için izin verilecek "yeşil listedeki" ülkeleri açıklaması bekleniyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 17 Mayıs tarihinden itibaren bazı ülkelere tatil amaçlı uçuşlar için izin verilebileceğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

242 yıllık perakende devi Debenhams, tüm mağazalarını kapatıyor
242 yıllık perakende devi Debenhams, tüm mağazalarını kapatıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Aykut Erdoğdu Fahrettin Koca Antonio Guterres
Magazin Seda Sayan Şeyma Subaşı Hakan Sabancı Nesrin Cavadzade
Spor Mesut Özil Fatih Terim Gökhan Töre Ali Tandoğan Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! British Airways, İngiliz hükümetinden yeşil ışık bekliyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 13:36:04. #1.15#

title