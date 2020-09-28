Son dakika haberi... Borsada en çok değer kazanan hisseler
28.09.2020 18:37 | Son Güncelleme: 28.09.2020 18:37
Bir son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çelebi 75,70 68,85 9,95
Borusan Mannesmann 15,16 13,79 9,93 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çelebi
|75,70
|68,85
|9,95
|Borusan Mannesmann
|15,16
|13,79
|9,93
|Şişe Cam
|7,77
|7,07
|9,90
|Trakya Cam
|5,10
|4,66
|9,44
|Soda Sanayii
|8,75
|8,00
|9,38
|Anadolu Cam
|6,65
|6,09
|9,20
|Global Yatırım Holding
|4,73
|4,43
|6,77
|Çimsa
|13,15
|12,41
|5,96
|Tümosan Motor ve Traktör
|8,52
|8,13
|4,80
|Kerevitaş Gıda
|5,64
|5,40
|4,44
|Aksa Enerji
|6,00
|5,81
|3,27
|Tofaş Oto Fabrikası
|24,02
|23,26
|3,27
|Netaş Telekomünikasyon
|17,34
|16,88
|2,73
|Yataş
|8,82
|8,59
|2,68
|Aksigorta
|7,57
|7,39
|2,44
|Logo Yazılım
|96,45
|94,20
|2,39
|Klimasan Klima
|14,49
|14,19
|2,11
|DO-CO
|314,30
|308,80
|1,78
|Karel Elektronik
|18,25
|17,95
|1,67
|ASELSAN
|17,46
|17,22
|1,39
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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