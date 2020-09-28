Son dakika haberi... Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Son dakika haberi... Borsada en çok değer kazanan hisseler

28.09.2020 18:37 | Son Güncelleme: 28.09.2020 18:37
Son dakika haberi... Borsada en çok değer kazanan hisseler

Bir son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çelebi 75,70 68,85 9,95
Borusan Mannesmann 15,16 13,79 9,93 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çelebi 75,70 68,85 9,95
Borusan Mannesmann 15,16 13,79 9,93
Şişe Cam 7,77 7,07 9,90
Trakya Cam 5,10 4,66 9,44
Soda Sanayii 8,75 8,00 9,38
Anadolu Cam 6,65 6,09 9,20
Global Yatırım Holding 4,73 4,43 6,77
Çimsa 13,15 12,41 5,96
Tümosan Motor ve Traktör 8,52 8,13 4,80
Kerevitaş Gıda 5,64 5,40 4,44
Aksa Enerji 6,00 5,81 3,27
Tofaş Oto Fabrikası 24,02 23,26 3,27
Netaş Telekomünikasyon 17,34 16,88 2,73
Yataş 8,82 8,59 2,68
Aksigorta 7,57 7,39 2,44
Logo Yazılım 96,45 94,20 2,39
Klimasan Klima 14,49 14,19 2,11
DO-CO 314,30 308,80 1,78
Karel Elektronik 18,25 17,95 1,67
ASELSAN 17,46 17,22 1,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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