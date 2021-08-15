Son dakika haberi! Beşiktaş'ta yeni transfer Mert Günok sağlık kontrolünden geçirildi

Son dakika haberleri: Beşiktaş'ın yeni transferi Mert Günok, sağlık kontrolünden geçirildi.

Beşiktaş'ın yeni transferi Mert Günok, sağlık kontrolünden geçirildi.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Acıbadem Altunizade Hastanesi'ndeki kontrollerde detaylı kan tetkikleri yapılan Mert Günok; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde de muayene edildi.

Sağlık kontrolleri akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan