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Bakan Varank Take-Off Uluslararası Girişim Zirvesi Ödül Töreni'ne katıldı

İhlas Haber Ajansı / Murat Ergin - Haberler | Ekonomi

Bakan Varank Take-Off Uluslararası Girişim Zirvesi Ödül Töreni'ne katıldı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizin en önemli ayaklarından bir tanesi, girişimciliğin ülkemizde desteklenmesidir.

İSTANBUL (İHA) - Bakan Varank Take-Off Uluslararası Girişim Zirvesi Ödül Töreni'ne katıldı

İSTANBUL - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizin en önemli ayaklarından bir tanesi, girişimciliğin ülkemizde desteklenmesidir. İstanbul'u girişimciliğin başkentlerinden bir tanesi yapmak istiyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Take-Off Uluslararası Girişim Zirvesi Ödül Töreni'ne katıldı. Bakan Varank kazanan yarışmacılara ödüllerini verdi.

Ödül töreninde konuşan Bakan Varank girişimcilere verdikleri önem ile ilgili olarak, "2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizin en önemli ayaklarından bir tanesi, girişimciliğin ülkemizde desteklenmesidir. Bu anlamda hem girişimciliği desteklemek hem de kendi yatırım fonlarımızı da oluşturarak, Türkiye'de girişimciliği hızlandırmak istiyoruz. Daha önce 'Türkiye'den unicorn çıkar' diyenler, şimdi unicorn olan şirketlerimizin isimlerini duyuyorlar. İstanbul'u girişimciliğin başkentlerinden bir tanesi yapmak istiyoruz. İstanbul bu anlamda hem yerli hem de yabancı yatırımcılara ev sahipliği yapacaktır. Take Off'da aslında uluslararası anlamda güzel bir organizasyon. Burada start up'lar fikirlerini savunuyorlar. Derece yapanlar para ödülü kazanıyorlar ancak burada kurdukları ilişkiler her şeyden daha değerlidir" ifadelerini kullandı.

Bakan Varank Take-Off Uluslararası Girişim Zirvesi Ödül Töreni'ne katıldı

Bakan Varank Take-Off Uluslararası Girişim Zirvesi Ödül Töreni'ne katıldı

Bakan Varank Take-Off Uluslararası Girişim Zirvesi Ödül Töreni'ne katıldı

Bakan Varank Take-Off Uluslararası Girişim Zirvesi Ödül Töreni'ne katıldı
İhlas Haber Ajansı / Murat Ergin - Ekonomi Haberleri
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Haber: Bakan Varank Take-Off Uluslararası Girişim Zirvesi Ödül Töreni'ne katıldı - Haberler Ekonomi
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