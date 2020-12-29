Son dakika haberi | Bakan Pekcan: "Gümrük Birliği'nin 25 yılda getirdiği kazanımları korurken, ilişkilerimizi daha da derinleştirme yönünde ilk adımı atıyoruz."
29.12.2020 15:31 | Son Güncelleme: 29.12.2020 15:35
Son dakika haberi: Bakan Pekcan: "Gümrük Birliği'nin 25 yılda getirdiği kazanımları korurken, ilişkilerimizi daha da derinleştirme yönünde ilk adımı atıyoruz.
Bakan Pekcan: "Gümrük Birliği'nin 25 yılda getirdiği kazanımları korurken, ilişkilerimizi daha da derinleştirme yönünde ilk adımı atıyoruz." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı