Son dakika haberi | Bakan Pekcan: "Gümrük Birliği'nin 25 yılda getirdiği kazanımları korurken, ilişkilerimizi daha da derinleştirme yönünde ilk adımı atıyoruz."
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Son dakika haberi | Bakan Pekcan: "Gümrük Birliği'nin 25 yılda getirdiği kazanımları korurken, ilişkilerimizi daha da derinleştirme yönünde ilk adımı atıyoruz."

29.12.2020 15:31 | Son Güncelleme: 29.12.2020 15:35
Son dakika haberi | Bakan Pekcan:

Son dakika haberi: Bakan Pekcan: "Gümrük Birliği'nin 25 yılda getirdiği kazanımları korurken, ilişkilerimizi daha da derinleştirme yönünde ilk adımı atıyoruz.

Bakan Pekcan: "Gümrük Birliği'nin 25 yılda getirdiği kazanımları korurken, ilişkilerimizi daha da derinleştirme yönünde ilk adımı atıyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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