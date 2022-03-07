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Son dakika... Bakan Nebati, DEİK heyetiyle bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika... Bakan Nebati, DEİK heyetiyle bir araya geldi

Bir son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) üyeleri ile bir araya geldiğini duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) üyeleri ile bir araya geldiğini duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin iş dünyası ile toplantıları devam ediyor. Bakan Nebati, DEİK kurulu ile bir araya geldi.

Konu ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Sn. Nail Olpak ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile, Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmeleri ele aldığımız verimli bir toplantı gerçekleştirdik. İş dünyası ile istişarelerimize devam edeceğiz" denildi.

(İHA)

Son dakika... Bakan Nebati, DEİK heyetiyle bir araya geldi

Son dakika... Bakan Nebati, DEİK heyetiyle bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Nureddin Nebati, Maliye Bakanı, Ekonomi, Güncel, Haberler

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