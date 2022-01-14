Son dakika haberi! Avrupa'da transfer hareketliliği sürüyor

Avrupa'da transfer dönemi hareketliliği sürerken, özellikle İngiliz takımlarının transfer çalışmaları ön plana çıkıyor. Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp, bir dönem adı Fenerbahçe ile anılan Divock Origi'nin bu transfer döneminde takım kalacağını açıkladı.

Liglerde ikinci transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Avrupa ekiplerinde hareketlilik sürüyor. Manchester United'da teknik direktörlük için Paris Saint Germain'in hocası Mauricio Pochettino ismi ön plana çıkarken, İngiliz ekibi ayrıca Napoli'nin 25 yaşındaki orta sahası Fabian Ruiz için de temaslarını sürdürüyor.

West Ham United'ın İngiliz forveti Jarrod Bowen'in Liverpool'a ara transfer döneminde gitmesi gündemde yer alıyor. Öte yandan yeni bir yapılanma içine giren Newcastle United; Norwich'ten Todd Cantwell, Sevilla'dan Diego Carlos, Fiorentina'dan Nikola Milenkovic ve Lille'den Sven Botman'ı transfer etmek için çalışmalara başladı.

Southampton, Chelsea'den kiraladığı forvet Armando Broja'yı kalıcı olarak kadrosuna katmak için mavi-beyazlılara teklif sundu. Borussia Dortmund ise Chelsea'nin Danimarkalı futbolcusu Andreas Christensen'i ara transfer döneminde takımına dahil etmek istiyor.

Origi, Liverpool'da kalıyor

Liverpool'un Belçikalı forveti Divock Origi takımda kalıyor. Bir dönem adı Fenerbahçe ile anılan 26 yaşındaki futbolcu için Teknik Direktör Jurgen Klopp açıklamalarda bulundu. Origi'nin sakatlığı sebebiyle tedavi sürecinde olduğunu belirten Klopp, "Hayatta ne olacağı belli olmaz ama kendisi bu transfer döneminde takımdan ayrılmayacak. Origi, tedavi süreci sonrasında takıma büyük katkı sağlayacak" dedi. - İSTANBUL