Altının kilogramı 487 bin 800 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 487 bin 800 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 472 bin lira, en yüksek 488 bin 614,50 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,1 artışla 487 bin 800 liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 2.687 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 296 milyon 449 bin 269,76 lira, işlem miktarı ise 2.687,34 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 299 milyon 698 bin 828,64 lira oldu.

ENFAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu