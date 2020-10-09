Altının kilogramı 487 bin 800 liraya yükseldi
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Altının kilogramı 487 bin 800 liraya yükseldi

09.10.2020 17:15 | Son Güncelleme: 09.10.2020 17:30

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 487 bin 800 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 472 bin lira, en yüksek 488 bin 614,50 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,1 artışla 487 bin 800 liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 2.687 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 296 milyon 449 bin 269,76 lira, işlem miktarı ise 2.687,34 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 299 milyon 698 bin 828,64 lira oldu.

ENFAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:


Altının kilogramı 487 bin 800 liraya yükseldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

Haber Yorumları (2)
ÇOK GÜXELL: artsın 600 tl olsun az cebimiz dolsun. . doalr moar hikaye altına koşun millet. . şimdi millet kızacak yok dolar alan altın alan hain diye. . tl olsun da değer kaybedip yerinde mi saysın. . 2017 yılında 100000 tl si olan biri o gün altın alsa idi şuanda 300000 tl si dolar alsa idi 200000 tlsi olurdu. . hiç birşey yapmayıp elinde tutsa idi hala 100000 tl si olacaktı. kısaca dolarla maaş almıyoruz ama enflasyonda en az 30-40 yani. .
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RACO: eskiden kilogramı altınla yarışıyor haberleri vardı al hadi yarıştır şimdi hadi hadii al))))
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