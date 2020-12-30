Son dakika haberi! Altay'dan Silifke Belediyespor'a marş
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Son dakika haberi! Altay'dan Silifke Belediyespor'a marş

30.12.2020 09:54 | Son Güncelleme: 30.12.2020 09:59
Son dakika haberi! Altay'dan Silifke Belediyespor'a marş

Son dakika haberleri: Pop-rock sanatçısı Ali Altay, Silifke Belediyespor'a marş yazıp bestelediPop-Rock sanatçısı Ali Altay, memleketinin takımı ve bu sezon Bölgesel Amatör Lig' de mücadele edecek Silifke Belediye Spor'a, sözünü yazıp bestelediği kendisi tarafından yorumlanarak kayda alınan marşı, Silifke Belediye...

Pop-rock sanatçısı Ali Altay, Silifke Belediyespor'a marş yazıp besteledi

Pop-Rock sanatçısı Ali Altay, memleketinin takımı ve bu sezon Bölgesel Amatör Lig' de mücadele edecek Silifke Belediye Spor'a, sözünü yazıp bestelediği kendisi tarafından yorumlanarak kayda alınan marşı, Silifke Belediye Spor Kulübü İbrahim Araycı Hizmet binasında kulüp yönetimi, futbolcular, taraftar ve basın mensuplarının hazır bulunduğu programla Kulüp Başkanı Gürhan Dölek'e takdim etti.

Marş için Ali Altay'a teşekkür eden Silifke Belediyespor Kulübü Başkanı Gürhan Dölek, "Büyük fedakarlık ve emeklerle kulübümüze kazandırdığı, kuşaktan kuşağa miras kalacak, dillere pelesenk olacak, tribünleri coşturacak eseri için kelimeler kifayetsiz, minnet, teşekkür yetersizdir. Poyrazı meşhur, sabahı güzel Silifkemizin evladı Ali Altay'a yönetim kurulumuz ve Silifkeliler adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu marş Silifke'nin her mahallesinde, her caddesinde, sokağında, her evinde söylenecek, bu marş eşliğinde Silifke Belediyesporumuz nice kupalar, şampiyonluklar kazanacaktır" dedi.

Memleketinin takımına marş yazıp bestelediği için çok mutlu olduğunu belirten Ali Altay, "Silifke Belediyespor Süper Amatör Kümede mücadele ederken sezon başı şampiyon olun marşınız hazır demiştim. Silifke Belediyespor da şampiyon olarak Bölgesel Amatör Lige çıktı. Daha önce Kırklarelispor'a, Antalyaspor'a, Alanyaspor'a marşlar yaptım. Bir Beşiktaşıma bir de memleketimin takımına ücretsiz marş yaparak destek olabilirim diye düşündüm. Yazıp bestelediğim marşı profesyonel ekibimizle 25 kişilik ekiple çaldık, koro şeklinde okuduk ve stüdyo ortamında kaydettik. Bu güzel marşı sosyal medyaya yükleyeceksiniz, telefonlara yükleyeceksiniz, statlarda çalacaksınız Silifke'nin sesini herkes her yerde duyacak" dedi.

Kulüp binasında marşın dinlenmesinin ardından Silifke Belediyespor'lu yöneticiler tarafından

sanatçı Ali Altay'a günün anısına plaket takdim edildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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