Alman kozmetik devi Douglas, Avrupa'daki 500 mağazasını kapatacak
Almanya merkezli parfüm ve kozmetik perakendecisi Douglas, koronavirüs salgınının tüketici alışkanlıklarını değiştirmesinin etkisiyle Avrupa'daki 500 mağazasını kapatma karara aldı.
Douglas'tan yapılan açıklamada, 2019-2020 mali yılında şirketin satışlarının Kovid-19 kısıtlamalarına rağmen sadece yüzde 6,4 azalarak 3,2 milyar euroya gerilediği belirtildi. Şirketin e-ticaret satışlarının 2020'de ilk defa 1 milyar euronun üzerine yükseldiğine vurgu yapılan açıklamada, bunun da Kovid-19 krizinde şirket satışlarının fazla düşmemesine sebep olduğu ifade edildi.
500 MAĞAZA 2022 SONBAHARINA KADAR KAPATILACAK
Açıklamada, Kovid-19 salgınında aylarca süren kısıtlamaların çevrim içi alışverişe yönelik genel eğilimi hızlandırdığına vurgu yapılarak, bundan dolayı şirketin Avrupa'da 2 bin 400 mağazasından 500'ünün kapatılma işleminin 2022 sonbahar itibarıyla tamamlanacağı kaydedildi
Bu arada, Douglas'ın faiz, amortisman, vergi öncesi karı da (FAVÖK) 2019-2020 mali yılında bir önceki mali yıla göre yüzde 16,7 düşerek 292 milyon euroya geriledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş