Alman kozmetik devi Douglas, Avrupa'daki 500 mağazasını kapatacak
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Alman kozmetik devi Douglas, Avrupa'daki 500 mağazasını kapatacak

28.01.2021 15:27 | Son Güncelleme: 28.01.2021 17:24

Almanya merkezli parfüm ve kozmetik perakendecisi Douglas, koronavirüs salgınının tüketici alışkanlıklarını değiştirmesinin etkisiyle Avrupa'daki 500 mağazasını kapatma karara aldı.

Douglas'tan yapılan açıklamada, 2019-2020 mali yılında şirketin satışlarının Kovid-19 kısıtlamalarına rağmen sadece yüzde 6,4 azalarak 3,2 milyar euroya gerilediği belirtildi. Şirketin e-ticaret satışlarının 2020'de ilk defa 1 milyar euronun üzerine yükseldiğine vurgu yapılan açıklamada, bunun da Kovid-19 krizinde şirket satışlarının fazla düşmemesine sebep olduğu ifade edildi.

500 MAĞAZA 2022 SONBAHARINA KADAR KAPATILACAK

Açıklamada, Kovid-19 salgınında aylarca süren kısıtlamaların çevrim içi alışverişe yönelik genel eğilimi hızlandırdığına vurgu yapılarak, bundan dolayı şirketin Avrupa'da 2 bin 400 mağazasından 500'ünün kapatılma işleminin 2022 sonbahar itibarıyla tamamlanacağı kaydedildi

Bu arada, Douglas'ın faiz, amortisman, vergi öncesi karı da (FAVÖK) 2019-2020 mali yılında bir önceki mali yıla göre yüzde 16,7 düşerek 292 milyon euroya geriledi.

Alman kozmetik devi Douglas, Avrupa'daki 500 mağazasını kapatacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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