Son dakika haberi! Aliağa Petkimspor, İlkan Karaman'ı transfer etti
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Son dakika haberi! Aliağa Petkimspor, İlkan Karaman'ı transfer etti

20.01.2021 22:55 | Son Güncelleme: 20.01.2021 22:55
Son dakika haberi! Aliağa Petkimspor, İlkan Karaman'ı transfer etti

Gelen son dakika haberlerine göre ING Basketbol Süper Lig ekiplerinden Aliağa Petkimspor, İlkan Karaman'ı kadrosuna dahil etti.

ING Basketbol Süper Lig ekiplerinden Aliağa Petkimspor, İlkan Karaman'ı kadrosuna dahil etti.

Petkimspor Kulübünden yapılan açıklamada, Fransa'da Cholet Basket'te oynayan 1990 doğumlu İlkan Karaman'ın sezonun geri kalan kısmında takımda mücadele edeceği belirtildi.

İlkan Karaman Türkiye kariyerinde daha önce TOFAŞ, Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe, Beşiktaş, Büyükçekmece Basketbol'da forma giymişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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